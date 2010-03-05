Вальнева (Евтихеева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1923
Дата смерти05.03.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1961
Сын: Вальнев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Вальнев Сергей Петрович
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
05.03.2010