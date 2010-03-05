Вальнева (Евтихеева) Мария Александровна 11.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вальнева (Евтихеева) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1923

Дата смерти

05.03.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальнев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
11.08.1961

Сын: Вальнев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Вальнев Сергей Петрович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
05.03.2010

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