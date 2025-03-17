Дерябин Тимофей Абрамов
мужской, родился 14.02.1845 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 16.08.1845 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецДерябин Аврам Михайлов1811 ст. г.р.
МатьДерябина Прасковья Григорьева21.07.1812 ст. г.р.
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Рождение
14.02.1845 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
18.02.1845 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.08.1845 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
18.08.1845 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. пом. Никифоровых. фамилия Дерябин.