Дерябин Тимофей Абрамов 14.02.1845 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дерябин Тимофей Абрамов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 14.02.1845 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 16.08.1845 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Дерябин Аврам Михайлов1811 ст. г.р.
Мать
Дерябина Прасковья Григорьева21.07.1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1845 ст.

Отец: Дерябин Аврам Михайлов

Мать: Дерябина Прасковья Григорьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровых. фамилия Дерябин.

Крещение
18.02.1845 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники оного ж сц. и пом. крест. Василий Михайлов Дерябин и крест. жена Фекла Егорова.

Смерть
16.08.1845 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровых. фамилия Дерябин. Указан 3 мсц. От младенческой.

Похороны
18.08.1845 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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