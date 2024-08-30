Дерябин Иван Абрамов
мужской, родился 25.05.1839 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 15.08.1839 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецДерябин Аврам Михайлов1811 ст. г.р.
МатьДерябина Прасковья Григорьева21.07.1812 ст. г.р.
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Рождение
25.05.1839 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
29.05.1839 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
15.08.1839 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
16.08.1839 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. гг. Никифоровых Фамилия Дерябин