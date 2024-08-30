Дерябин Иван Абрамов 25.05.1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дерябин Иван Абрамов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 25.05.1839 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 15.08.1839 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Дерябин Аврам Михайлов1811 ст. г.р.
Мать
Дерябина Прасковья Григорьева21.07.1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1839 ст.

Отец: Дерябин Аврам Михайлов

Мать: Дерябина Прасковья Григорьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. гг. Никифоровых Фамилия Дерябин

Крещение
29.05.1839 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники онаго ж сц. и пом. крест. Филипп Матвеев Денисов и крест. жена Марина Григорьева

Смерть
15.08.1839 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

гг. Никифоровых крест. Обрама Михайлова Дерябина сын Иоанн Указан 1/2 от младенческой

Похороны
16.08.1839 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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