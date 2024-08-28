Крапп (Кронебергер) Фрида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапп (Кронебергер) Фрида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1938

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938

Отец: Кронебергер Адам

Мать: Кронебергер (Бухнер) Блондина (Варвара)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2020

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