Кронебергер (Бухнер) Блондина (Варвара) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКронебергер (Бухнер) Блондина (Варвара)

Кронебергер (Бухнер) Блондина (Варвара)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1919

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
1940 г.р.
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1919

Отец: Бухнер Петр

Мать: Бухнер (Массон) Анна Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кронебергер Адам

Рождение ребёнка
30.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кронебергер Адам

Рождение ребёнка
20.10.1938

Дочь: Крапп (Кронебергер) Фрида

Отец ребёнка: Кронебергер Адам

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кронебергер Виктор

Отец ребёнка: Кронебергер Адам

Рождение ребёнка
26.01.1950

Дочь: Качко (Кронебергер) Эрна

Отец ребёнка: Кронебергер Адам

Рождение ребёнка
03.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кронебергер Адам

Рождение ребёнка
07.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кронебергер Адам

Смерть
2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.