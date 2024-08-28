Кронебергер (Бухнер) Блондина (Варвара)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1919
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1919
Отец: Бухнер Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кронебергер Адам
Рождение ребёнка
30.07.1937
Рождение ребёнка
20.10.1938
Дочь: Крапп (Кронебергер) Фрида
Отец ребёнка: Кронебергер Адам
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кронебергер Виктор
Отец ребёнка: Кронебергер Адам
Рождение ребёнка
26.01.1950
Дочь: Качко (Кронебергер) Эрна
Отец ребёнка: Кронебергер Адам
Рождение ребёнка
03.11.1953
Рождение ребёнка
07.10.1956
Смерть
2006