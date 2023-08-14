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Кокушкин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1892

Отец: Кокушкин Иван Иванович

Мать: Кокушкина Ольга Ивановна

Родители: деревни Малых Гудковых запасной солдат Иван Иванов Кокушин и его законная жена Ольга Иванова, оба православного вреоисповедания. Восприемники: Псаломщик Афанасий Петров Соловьев и дер Малы... Показать все
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кокушкина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Кокушкина Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кокушкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кокушкина Наталия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокушкина Наталия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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