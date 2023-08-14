Кокушкин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1892
Отец: Кокушкин Иван Иванович
Мать: Кокушкина Ольга Ивановна
Родители: деревни Малых Гудковых запасной солдат Иван Иванов Кокушин и его законная жена Ольга Иванова, оба православного вреоисповедания. Восприемники: Псаломщик Афанасий Петров Соловьев и дер Малы... Показать все
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кокушкина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Кокушкина Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кокушкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кокушкина Наталия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно