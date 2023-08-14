Кокушкина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кокушкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кокушкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кокушкин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Кокушкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кокушкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кокушкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокушкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Кокушкин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно