Кокушкина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Кокушкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Кокушкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Кокушкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокушкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Кокушкин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно