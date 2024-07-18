Катаев Родион Аврамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Катаев Аврам Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Катаева (Салникова) Матрена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1773
Дочь: (Катаева) Настасья Родионова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно