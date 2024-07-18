Катаев Родион Аврамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Родион Аврамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Катаев Аврам Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Катаева (Салникова) Матрена Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева (Салникова) Матрена Андреева

Рождение ребёнка
22.08.1773

Дочь: (Катаева) Настасья Родионова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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