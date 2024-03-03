Аверцев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверцев Юрий

Аверцев Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверцева Анна Тимофеевна

с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверцева Анна Тимофеевна

с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверцева Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close