Аверцев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аверцева Анна Тимофеевна
с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аверцева Анна Тимофеевна
с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аверцева Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край