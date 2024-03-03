Аверцева (Бортникова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аверцев Юрий
с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аверцев Юрий
с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверцев Юрий
Смерть
Неизвестно
с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край