Аверцева (Бортникова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверцева (Бортникова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бортников Тимофей Иванович

Мать: Бортникова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
31.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверцев Юрий

с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверцев Юрий

с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверцев Юрий

Смерть
Неизвестно
с. Черепановск, Змеиногорский район, Алтайский край
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