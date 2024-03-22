Баков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаков Григорий Иванович

Баков Григорий Иванович

Место рождения

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Баков Иван

Мать: Бакова Евдокия

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Бакова Гликерья Григорьевна

Мать ребёнка: Бакова Ефимия Зиновьевна

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ружникова Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Бакова Ефимия Зиновьевна

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Бакова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Бакова Ефимия Зиновьевна

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакова Ефимия Зиновьевна

Смерть
1765
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close