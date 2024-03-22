Баков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Баков Иван
Мать: Бакова Евдокия
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Бакова Гликерья Григорьевна
Мать ребёнка: Бакова Ефимия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ружникова Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Бакова Ефимия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Бакова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Бакова Ефимия Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакова Ефимия Зиновьевна
Смерть
1765