Бакова Ефимия Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти13.12.1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Бакова Гликерья Григорьевна
Отец ребёнка: Баков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ружникова Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Баков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Бакова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Баков Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1816 ст.