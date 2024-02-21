Бакова Ефимия Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакова Ефимия Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

13.12.1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Бакова Гликерья Григорьевна

Отец ребёнка: Баков Григорий Иванович

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ружникова Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Баков Григорий Иванович

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Бакова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Баков Григорий Иванович

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баков Григорий Иванович

Смерть
13.12.1816 ст.
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