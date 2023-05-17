Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич
мужской, родился 18.05.1947, г. Нью-Йорк, США
ОтецБутенёв Сергей С. (Сергей) Аполлинариевич29.01.1922 г.р.
МатьБутенёва (Трубецкая) Татьяна С. (Татьяна) Сергеевна12.09.1927 г.р.
Супруги
Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна06.12.1948 г.р.
Дети
Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич31.12.1975 г.р.
Бутенёва Анна С. (Анна) Сергеевна05.11.1977 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947
Отец: Бутенёв Сергей С. (Сергей) Аполлинариевич
г. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
09.06.1974
г. Кламар, О-де-Сен, Французская республика
Рождение ребёнка
31.12.1975
Сын: Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич
Мать ребёнка: Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна
г. Сафферн, Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
05.11.1977
Дочь: Бутенёва Анна С. (Анна) Сергеевна
Мать ребёнка: Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
28.10.1979
Дочь: Бутенёва Наталия С. (Наталия) Сергеевна
Мать ребёнка: Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна
г. Нью-Бритен, Коннектикут, США