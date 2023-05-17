Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич 18.05.1947 — найти родственников по фамилии на Familio

Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.05.1947, г. Нью-Йорк, США

Отец
Бутенёв Сергей С. (Сергей) Аполлинариевич29.01.1922 г.р.
Мать
Бутенёва (Трубецкая) Татьяна С. (Татьяна) Сергеевна12.09.1927 г.р.
Супруги
Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна06.12.1948 г.р.
Дети
Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич31.12.1975 г.р.
Бутенёва Анна С. (Анна) Сергеевна05.11.1977 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947

Отец: Бутенёв Сергей С. (Сергей) Аполлинариевич

Мать: Бутенёва (Трубецкая) Татьяна С. (Татьяна) Сергеевна

г. Нью-Йорк, США

Бракосочетание
09.06.1974

Жена: Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна

г. Кламар, О-де-Сен, Французская республика

Рождение ребёнка
31.12.1975

Сын: Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич

Мать ребёнка: Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна

г. Сафферн, Нью-Йорк, США

Рождение ребёнка
05.11.1977

Дочь: Бутенёва Анна С. (Анна) Сергеевна

Мать ребёнка: Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна

г. Нью-Йорк, США

Рождение ребёнка
28.10.1979

Дочь: Бутенёва Наталия С. (Наталия) Сергеевна

Мать ребёнка: Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна

г. Нью-Бритен, Коннектикут, США

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