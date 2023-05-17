Бутенёв Сергей С. (Сергей) Аполлинариевич 29.01.1922 — найти родственников по фамилии на Familio

Бутенёв Сергей С. (Сергей) Аполлинариевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.01.1922, г. Баден, Баден-Вюртемберг, Германской государство

умер 18.04.1974, г. Нью-Йорк, США

Отец
Хрептович-Бутенёв (Бутенев) Аполлинарий Константинович30.04.1879 г.р.
Мать
Хрептович-Бутенёва (Трубецкая) Мария Сергеевна1888 г.р.
Супруги
Бутенёва (Трубецкая) Татьяна С. (Татьяна) Сергеевна12.09.1927 г.р.
Дети
Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич18.05.1947 г.р.
Куломзина (Бутенёва) Марина Сергеевна29.10.1948 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1922

Отец: Хрептович-Бутенёв (Бутенев) Аполлинарий Константинович

Мать: Хрептович-Бутенёва (Трубецкая) Мария Сергеевна

г. Баден, Баден-Вюртемберг, Германской государство

Бракосочетание
29.07.1946

Жена: Бутенёва (Трубецкая) Татьяна С. (Татьяна) Сергеевна

г. Кламар, Сена, Четвертая Французская республика

Рождение ребёнка
18.05.1947

Сын: Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич

Мать ребёнка: Бутенёва (Трубецкая) Татьяна С. (Татьяна) Сергеевна

г. Нью-Йорк, США

Рождение ребёнка
29.10.1948

Дочь: Куломзина (Бутенёва) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Бутенёва (Трубецкая) Татьяна С. (Татьяна) Сергеевна

г. Нью-Йорк, США

Смерть
18.04.1974
г. Нью-Йорк, США

Похоронен: кладб. при Ново-Дивеевском Успенском мон. в Спринг-Валли (шт. Нью-Йорк, США)

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