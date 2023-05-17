Бутенёв Сергей С. (Сергей) Аполлинариевич
мужской, родился 29.01.1922, г. Баден, Баден-Вюртемберг, Германской государство
умер 18.04.1974, г. Нью-Йорк, США
ОтецХрептович-Бутенёв (Бутенев) Аполлинарий Константинович30.04.1879 г.р.
МатьХрептович-Бутенёва (Трубецкая) Мария Сергеевна1888 г.р.
Супруги
Бутенёва (Трубецкая) Татьяна С. (Татьяна) Сергеевна12.09.1927 г.р.
Дети
Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич18.05.1947 г.р.
Куломзина (Бутенёва) Марина Сергеевна29.10.1948 г.р.
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Рождение
29.01.1922
Отец: Хрептович-Бутенёв (Бутенев) Аполлинарий Константинович
г. Баден, Баден-Вюртемберг, Германской государство
Бракосочетание
29.07.1946
г. Кламар, Сена, Четвертая Французская республика
Рождение ребёнка
18.05.1947
Сын: Бутенёв Сергей С. (Сергей) Сергеевич
Мать ребёнка: Бутенёва (Трубецкая) Татьяна С. (Татьяна) Сергеевна
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
29.10.1948
Дочь: Куломзина (Бутенёва) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Бутенёва (Трубецкая) Татьяна С. (Татьяна) Сергеевна
г. Нью-Йорк, США
Смерть
18.04.1974
г. Нью-Йорк, США