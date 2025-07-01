Фон Гревениц Александр Николаевич 12.06.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Гревениц Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.06.1911

умер 20.02.1988, Брюссель

Супруги
Фон Гревениц (Пушкина) Наталья Николаевна05.06.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.08.1933

Жена: Фон Гревениц (Пушкина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фон Гревениц (Пушкина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
07.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фон Гревениц (Пушкина) Наталья Николаевна

Смерть
20.02.1988

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