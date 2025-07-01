Фон Гревениц Александр Николаевич
мужской, родился 12.06.1911
умер 20.02.1988, Брюссель
Супруги
Фон Гревениц (Пушкина) Наталья Николаевна05.06.1907 г.р.
- СобытияСобытия
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.08.1933
Рождение ребёнка
13.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фон Гревениц (Пушкина) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
07.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фон Гревениц (Пушкина) Наталья Николаевна
Смерть
20.02.1988