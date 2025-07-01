Фон Гревениц (Пушкина) Наталья Николаевна
женский, родилась 05.06.1907
умерла 24.11.1947
ОтецПушкин Николай Александрович03.04.1885 г.р.
МатьПушкина (Петунникова) Надежда Алексеевна23.04.1878 г.р.
Супруги
Фон Гревениц Александр Николаевич12.06.1911 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1907
Бракосочетание
27.08.1933
Рождение ребёнка
13.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фон Гревениц Александр Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фон Гревениц Александр Николаевич
Смерть
24.11.1947