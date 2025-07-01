Фон Гревениц (Пушкина) Наталья Николаевна 05.06.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Гревениц (Пушкина) Наталья Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.06.1907

умерла 24.11.1947

Отец
Пушкин Николай Александрович03.04.1885 г.р.
Мать
Пушкина (Петунникова) Надежда Алексеевна23.04.1878 г.р.
Супруги
Фон Гревениц Александр Николаевич12.06.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1907

Отец: Пушкин Николай Александрович

Мать: Пушкина (Петунникова) Надежда Алексеевна

Бракосочетание
27.08.1933

Муж: Фон Гревениц Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фон Гревениц Александр Николаевич

Рождение ребёнка
07.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фон Гревениц Александр Николаевич

Смерть
24.11.1947

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