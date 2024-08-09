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Григорий Петров

Место рождения

Шиловка

Дата рождения

1655

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: Сапожник Петрушка Никитин

Мать: не указана

пасынок!
Упоминание
1677
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1688

Сын: Чистополов Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1696 или 1703

Сын: Владимир Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Чистополов Семен Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Поганова (Чистополова) Прасковья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1762

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