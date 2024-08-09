Григорий Петров
Место рожденияШиловка
Дата рождения1655
Дата смертиДо 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: Сапожник Петрушка Никитин
Мать: не указана
пасынок!
Упоминание
1677
Рождение ребёнка
1688
Сын: Чистополов Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696 или 1703
Сын: Владимир Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Чистополов Семен Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Поганова (Чистополова) Прасковья Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1762