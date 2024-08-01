Поганова (Чистополова) Прасковья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Григорий Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1733
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Поганов Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Поганов Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Поганов Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Поганов Николай Дмитриев
Смерть
Неизвестно