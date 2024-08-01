Поганова (Чистополова) Прасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поганова (Чистополова) Прасковья Григорьева

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Григорий Петров

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1733

Муж: Поганов Николай Дмитриев

Рождение ребёнка
1733

Сын: Поганов Федор Николаев

Отец ребёнка: Поганов Николай Дмитриев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Поганов Семен Николаев

Отец ребёнка: Поганов Николай Дмитриев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Поганов Самойла Николаев

Отец ребёнка: Поганов Николай Дмитриев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Поганов Софрон Николаев

Отец ребёнка: Поганов Николай Дмитриев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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