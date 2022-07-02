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Нарышкина Марья Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

08.11.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
1868

Муж: Нарышкин Кирилл Михайлович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: (Нарышкина) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Михайлович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Нарышкин Николай Кириллович

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Михайлович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Нарышкин Стефан Кириллович

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Михайлович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
08.11.1881 ст.
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: от головной боли

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