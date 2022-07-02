Нарышкина Марья Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смерти08.11.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: (Нарышкина) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Нарышкин Николай Кириллович
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Нарышкин Стефан Кириллович
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Михайлович
Смерть
08.11.1881 ст.
Причина смерти: от головной боли