Рудик (Кононенко) Пелагея Антоновна
женский, родилась 1877, Вертиевка, Чернігівська область
умерла Неизвестно, Липовый Рог, Чернігівська область
Дети
Рудик Михаил Григорьевич18.09.1903 г.р.
Рудик Мария Григорьевна27.01.1908 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Вертиевка, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1902
Муж: скрыто настройками приватности
Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1903
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1908
Дочь: Рудик Мария Григорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1909
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Рудик Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.1915
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно