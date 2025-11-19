Рудик (Кононенко) Пелагея Антоновна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Рудик (Кононенко) Пелагея Антоновна

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

женский, родилась 1877, Вертиевка, Чернігівська область

умерла Неизвестно, Липовый Рог, Чернігівська область

Дети
Рудик Михаил Григорьевич18.09.1903 г.р.
Рудик Мария Григорьевна27.01.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Вертиевка, Чернігівська область

Бракосочетание
04.11.1902

Муж: скрыто настройками приватности

Вертиевка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
18.09.1903

Сын: Рудик Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
27.01.1908

Дочь: Рудик Мария Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
05.11.1909

Сын: Рудик Павел Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Рудик Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
06.02.1915

Сын: Рудик Федор Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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