Муханова (Мейендорф) Анастасия Феофиловна 23.03.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муханова (Мейендорф) Анастасия Феофиловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.03.1885, Вильнюс, Литовская ССР, СССР

умерла Неизвестно

Отец
Фон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович04.08.1838 г.р.
Мать
Фон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна08.06.1857 г.р.
Супруги
Муханов Илья Дмитриевич23.12.1881 г.р.
Дети
Фон Бреверн (Муханова) Ирина Ильинична01.05.1907 г.р.
Муханова Анастасия Ильинична31.08.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1885

Отец: Фон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович

Мать: Фон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна

Вильнюс, Литовская ССР, СССР

Бракосочетание
26.05.1906

Муж: Муханов Илья Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
01.05.1907

Дочь: Фон Бреверн (Муханова) Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Муханов Илья Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
31.08.1908

Дочь: Муханова Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Муханов Илья Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
15.01.1915

Сын: Муханов Сергей Ильич

Отец ребёнка: Муханов Илья Дмитриевич

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Смерть
Неизвестно

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