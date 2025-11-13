Муханова (Мейендорф) Анастасия Феофиловна
женский, родилась 23.03.1885, Вильнюс, Литовская ССР, СССР
умерла Неизвестно
ОтецФон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович04.08.1838 г.р.
МатьФон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна08.06.1857 г.р.
Супруги
Муханов Илья Дмитриевич23.12.1881 г.р.
Дети
Фон Бреверн (Муханова) Ирина Ильинична01.05.1907 г.р.
Муханова Анастасия Ильинична31.08.1908 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1885
Вильнюс, Литовская ССР, СССР
Бракосочетание
26.05.1906
Рождение ребёнка
01.05.1907
Дочь: Фон Бреверн (Муханова) Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Муханов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.08.1908
Дочь: Муханова Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Муханов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.01.1915
Сын: Муханов Сергей Ильич
Отец ребёнка: Муханов Илья Дмитриевич
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Смерть
Неизвестно