Муханова Анастасия Ильинична 31.08.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Муханова Анастасия Ильинична

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.08.1908, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 11.05.1934, Таллин, Эстонская ССР, СССР

Отец
Муханов Илья Дмитриевич23.12.1881 г.р.
Мать
Муханова (Мейендорф) Анастасия Феофиловна23.03.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1908

Отец: Муханов Илья Дмитриевич

Мать: Муханова (Мейендорф) Анастасия Феофиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
11.05.1934
Таллин, Эстонская ССР, СССР

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