Муханова Анастасия Ильинична
женский, родилась 31.08.1908, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 11.05.1934, Таллин, Эстонская ССР, СССР
ОтецМуханов Илья Дмитриевич23.12.1881 г.р.
МатьМуханова (Мейендорф) Анастасия Феофиловна23.03.1885 г.р.
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Место
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Рождение
31.08.1908
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.05.1934
Таллин, Эстонская ССР, СССР