(Бобкова) Анастасия Гаврилова 19.12.1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Бобкова) Анастасия Гаврилова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 19.12.1837 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Бобков Гаврила Антонов1809 ст. г.р.
Мать
Бобкова Анна Елисеева1813 ст. г.р.
Супруги
Кузьма Алексеев1821 ст. г.р.
Дети
Мария Кузьмина20.03.1856 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1837 ст.

Отец: Бобков Гаврила Антонов

Мать: Бобкова Анна Елисеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. Фамилия Бобков

Крещение
19.12.1837 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники того ж сц. дворовый человек Василий Мефодиев, крест. жена Евфимия Козмина

Бракосочетание
13.10.1854 ст.

Муж: Кузьма Алексеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених с. Тогустемира гг Звенигородских кр. Косма Алексеев, втор. бр., 33 лет невеста с. Тогустемира покойной гжи Никифоровой кр. Гаврила Антонова дочь девица Анастасия, 17 лет поручители по женихе с. Тогустемира гг Звенигородских кр. Павел Николаев и Феодор Иванов по невесте тогож села г. Михаила Никифорова дворовый Василий Неофитов и г. Николая Никифорова кр. Илья Елисеев

Рождение ребёнка
20.03.1856 ст.

Дочь: Мария Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. фамилия Алистратов

Смерть
Неизвестно

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