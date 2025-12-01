(Бобкова) Анастасия Гаврилова
женский, родилась 19.12.1837 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецБобков Гаврила Антонов1809 ст. г.р.
МатьБобкова Анна Елисеева1813 ст. г.р.
Супруги
Кузьма Алексеев1821 ст. г.р.
Дети
Мария Кузьмина20.03.1856 ст. г.р.
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Рождение
19.12.1837 ст.
Отец: Бобков Гаврила Антонов
Мать: Бобкова Анна Елисеева
Крещение
19.12.1837 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
13.10.1854 ст.
Муж: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
20.03.1856 ст.
Дочь: Мария Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Смерть
Неизвестно
крест. Фамилия Бобков