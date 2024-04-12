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Баев Евграф Павлов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

24.06.1848

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Баев Павел Григорьев

Мать: Баева Анна Григорьева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
8 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Смерть
24.06.1848
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
24 июня 1848 года Деревни Ожогиной крестьянин Евграф Павлов Баев, 24 года от чахотки. Тобольск 156 15 1203 1848 МК Камышевское
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