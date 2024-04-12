Баев Евграф Павлов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти24.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Баев Павел Григорьев
Мать: Баева Анна Григорьева
8 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Смерть
24.06.1848
24 июня 1848 года Деревни Ожогиной крестьянин Евграф Павлов Баев, 24 года от чахотки. Тобольск 156 15 1203 1848 МК Камышевское