Баева (Баженова) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Баженова) Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

43 г. в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Баев Ананья Павлов

Отец ребёнка: Баев Павел Григорьев

1 год в 1812 г., 19 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
13.02.1813

Муж: Баев Павел Григорьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 февраля 1813 деревни Ожогиной крестьянин Павел Григорьев Баев первым браком деревни Гуриной крестьянской дочерью Анной Григорьевой Баженовой Поручители: Антип Безгодков, Алексей Баев, Данило Безго... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Баева Фекла Павлова

Отец ребёнка: Баев Павел Григорьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Баев Евграф Павлов

Отец ребёнка: Баев Павел Григорьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
8 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Смерть
Неизвестно
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