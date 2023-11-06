Баева (Баженова) Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1791
43 г. в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1811
Сын: Баев Ананья Павлов
Отец ребёнка: Баев Павел Григорьев
1 год в 1812 г., 19 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
13.02.1813
Муж: Баев Павел Григорьев
13 февраля 1813 деревни Ожогиной крестьянин Павел Григорьев Баев первым браком деревни Гуриной крестьянской дочерью Анной Григорьевой Баженовой Поручители: Антип Безгодков, Алексей Баев, Данило Безго... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Баева Фекла Павлова
Отец ребёнка: Баев Павел Григорьев
13 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Баев Евграф Павлов
Отец ребёнка: Баев Павел Григорьев
8 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Смерть
Неизвестно