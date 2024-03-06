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Евдокия Павлова

Место рождения

Кроватыни, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кроватыни, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Романов

Бракосочетание
04.02.1876 ст.

Муж: Яков Романов

Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Запись в ЭЧЗ Архив СПБ, ЦГИА ф. 19 оп. 125. д. 244 (стр. 449) Св-ли: по жениху д. Мысли по Иван Петров Петушков и д. Ельцина Андрей Андреев По невесте д. Кроватыни Пётр Тимофеев и Василий Алексеев
Рождение ребёнка
14.11.1876 ст.

Дочь: Карпова (Романова Козлова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Романов

Мыслино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Запись ЭЧЗ СПб, ЦГИА ф. 19, оп. 125. д. 244 (стр. 429) Воспр: д. Мыслино дядя по отцу Василий Романов и сестра отца девица Вера Романова.
Смерть
Неизвестно

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