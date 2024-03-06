Евдокия Павлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Романов
Бракосочетание
04.02.1876 ст.
Муж: Яков Романов
Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Запись в ЭЧЗ Архив СПБ, ЦГИА ф. 19 оп. 125. д. 244 (стр. 449) Св-ли: по жениху д. Мысли по Иван Петров Петушков и д. Ельцина Андрей Андреев По невесте д. Кроватыни Пётр Тимофеев и Василий Алексеев
Рождение ребёнка
14.11.1876 ст.
Дочь: Карпова (Романова Козлова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Романов
Мыслино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Запись ЭЧЗ СПб, ЦГИА ф. 19, оп. 125. д. 244 (стр. 429) Воспр: д. Мыслино дядя по отцу Василий Романов и сестра отца девица Вера Романова.
Смерть
Неизвестно