Яков Романов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Роман Никитин
Мать: Анна Кононова
Бракосочетание
04.02.1876 ст.
Жена: Евдокия Павлова
Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Запись в ЭЧЗ Архив СПБ, ЦГИА ф. 19 оп. 125. д. 244 (стр. 449) Св-ли: по жениху д. Мысли по Иван Петров Петушков и д. Ельцина Андрей Андреев По невесте д. Кроватыни Пётр Тимофеев и Василий Алексеев
Рождение ребёнка
14.11.1876 ст.
Дочь: Карпова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Запись ЭЧЗ СПб, ЦГИА ф. 19, оп. 125. д. 244 (стр. 429) Воспр: д. Мыслино дядя по отцу Василий Романов и сестра отца девица Вера Романова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Павлова
Смерть
Неизвестно