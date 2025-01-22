Гвоздкова (Александрова) Анисья 21.12.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Гвоздкова (Александрова) Анисья

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 21.12.1888, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Гвоздков Василий29.07.1886 г.р.
Дети
Гвоздков Павел06.06.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
06.11.1905

Муж: Гвоздков Василий

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Witnesses:Поручители: по жениху - деревни Купчая крестьянин | Никанор Никитин Чичилин и села Черемухово крестьянин Димитрий Филиппов Шестаков; по невесте - деревни Купчая крестьяне | Григорий Моисеевич Гвозков и | Матвей Павлович Гвозков

Рождение ребёнка
06.06.1915

Сын: Гвоздков Павел

Отец ребёнка: Гвоздков Василий

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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