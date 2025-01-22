Гвоздкова (Александрова) Анисья
женский, родилась 21.12.1888, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Гвоздков Василий29.07.1886 г.р.
Дети
Гвоздков Павел06.06.1915 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
06.11.1905
Муж: Гвоздков Василий
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.06.1915
Сын: Гвоздков Павел
Отец ребёнка: Гвоздков Василий
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно