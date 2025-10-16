Бирон Курляндская (Гогенцоллерн) Херцелаида Ина-Мария София Шарлотта Эльза
женский, родилась 25.12.1918, город Бристоу, Мекленбург-Передняя Померания, Веймарская республика
умерла 22.03.1989, Потсдам
Супруги
Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)15.07.1907 г.р.
Дети
Фон Твикель (Бирон Курляндская) Виктория-Бенигна Ина-Мария Сесилия Фридерика-Луиза Хелена02.07.1939 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
город Бристоу, Мекленбург-Передняя Померания, Веймарская республика
Бракосочетание
16.08.1938
Рождение ребёнка
02.07.1939
Дочь: Фон Твикель (Бирон Курляндская) Виктория-Бенигна Ина-Мария Сесилия Фридерика-Луиза Хелена
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)
Рождение ребёнка
06.08.1940
Сын: Бирон Курляндский Эрнст-Иоганн (Эрнст-Иоганн Карл Оскар Франц Эйтель-Фридрих)
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)
Рождение ребёнка
20.01.1944
Сын: Бирон Курляндский Михаил (Михаил Карл Август Вильгельм)
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)
Смерть
22.03.1989