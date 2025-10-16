Бирон Курляндская (Гогенцоллерн) Херцелаида Ина-Мария София Шарлотта Эльза 25.12.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Бирон Курляндская (Гогенцоллерн) Херцелаида Ина-Мария София Шарлотта Эльза

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.12.1918, город Бристоу, Мекленбург-Передняя Померания, Веймарская республика

умерла 22.03.1989, Потсдам

Супруги
Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)15.07.1907 г.р.
Дети
Фон Твикель (Бирон Курляндская) Виктория-Бенигна Ина-Мария Сесилия Фридерика-Луиза Хелена02.07.1939 г.р.
Бирон Курляндский Эрнст-Иоганн (Эрнст-Иоганн Карл Оскар Франц Эйтель-Фридрих)06.08.1940 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

город Бристоу, Мекленбург-Передняя Померания, Веймарская республика

Бракосочетание
16.08.1938

Муж: Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)

Рождение ребёнка
02.07.1939

Дочь: Фон Твикель (Бирон Курляндская) Виктория-Бенигна Ина-Мария Сесилия Фридерика-Луиза Хелена

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)

Рождение ребёнка
06.08.1940

Сын: Бирон Курляндский Эрнст-Иоганн (Эрнст-Иоганн Карл Оскар Франц Эйтель-Фридрих)

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)

Рождение ребёнка
20.01.1944

Сын: Бирон Курляндский Михаил (Михаил Карл Август Вильгельм)

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)

Смерть
22.03.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.