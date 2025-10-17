Бирон Курляндский Михаил (Михаил Карл Август Вильгельм) 20.01.1944 — найти родственников по фамилии на Familio

Бирон Курляндский Михаил (Михаил Карл Август Вильгельм)

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.01.1944

Мать
Бирон Курляндская (Гогенцоллерн) Херцелаида Ина-Мария София Шарлотта Эльза25.12.1918 г.р.
Отец
Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)15.07.1907 г.р.
Супруги
Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина06.11.1944 г.р.
Дети
Бирон Курляндская Вероника13.01.1970 г.р.
Бирон Курляндский Александр18.09.1972 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1944

Отец: Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)

Мать: Бирон Курляндская (Гогенцоллерн) Херцелаида Ина-Мария София Шарлотта Эльза

Бракосочетание
01.07.1969

Жена: Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина

Рождение ребёнка
13.01.1970

Дочь: Бирон Курляндская Вероника

Мать ребёнка: Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина

Рождение ребёнка
18.09.1972

Сын: Бирон Курляндский Александр

Мать ребёнка: Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина

Рождение ребёнка
31.01.1975

Дочь: Бирон Курляндская Каликста

Мать ребёнка: Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина

Рождение ребёнка
24.09.1975

Дочь: Бирон Курляндская Стефания

Мать ребёнка: Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.