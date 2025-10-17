Бирон Курляндский Михаил (Михаил Карл Август Вильгельм)
мужской, родился 20.01.1944
МатьБирон Курляндская (Гогенцоллерн) Херцелаида Ина-Мария София Шарлотта Эльза25.12.1918 г.р.
ОтецБирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)15.07.1907 г.р.
Супруги
Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина06.11.1944 г.р.
Дети
Бирон Курляндская Вероника13.01.1970 г.р.
Бирон Курляндский Александр18.09.1972 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1944
Отец: Бирон Курляндский Карл (Карл Петер Франц Андреас Александр)
Мать: Бирон Курляндская (Гогенцоллерн) Херцелаида Ина-Мария София Шарлотта Эльза
Бракосочетание
01.07.1969
Рождение ребёнка
13.01.1970
Дочь: Бирон Курляндская Вероника
Мать ребёнка: Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина
Рождение ребёнка
18.09.1972
Сын: Бирон Курляндский Александр
Мать ребёнка: Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина
Рождение ребёнка
31.01.1975
Дочь: Бирон Курляндская Каликста
Мать ребёнка: Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина
Рождение ребёнка
24.09.1975
Дочь: Бирон Курляндская Стефания
Мать ребёнка: Бирон Курляндская (Фон Эртцен) Кристина