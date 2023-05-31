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Фильченко Филипп Тарасович

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

16.01.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фильченко Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: Фильченко Агриппина Прокофьевна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фильченко Павел Филиппович

Мать ребёнка: Фильченко Агриппина Прокофьевна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фильченко Александр Филиппович

Мать ребёнка: Фильченко Агриппина Прокофьевна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фильченко Агриппина Прокофьевна

Смерть
16.01.1887 ст.
Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

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