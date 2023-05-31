Фильченко Филипп Тарасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти16.01.1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фильченко Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: Фильченко Агриппина Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фильченко Павел Филиппович
Мать ребёнка: Фильченко Агриппина Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фильченко Александр Филиппович
Мать ребёнка: Фильченко Агриппина Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1887 ст.