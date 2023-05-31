Фильченко Агриппина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильченко Агриппина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

01.10.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фильченко Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Фильченко Филипп Тарасович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фильченко Павел Филиппович

Отец ребёнка: Фильченко Филипп Тарасович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фильченко Александр Филиппович

Отец ребёнка: Фильченко Филипп Тарасович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильченко Филипп Тарасович

Смерть
01.10.1878 ст.
Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
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