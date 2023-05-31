Фильченко Агриппина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти01.10.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фильченко Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Фильченко Филипп Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фильченко Павел Филиппович
Отец ребёнка: Фильченко Филипп Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фильченко Александр Филиппович
Отец ребёнка: Фильченко Филипп Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1878 ст.