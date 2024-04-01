Белова (Суслова?) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти02.05.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Иван Арсеньев
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
29.09.1887
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Рождение ребёнка
01.09.1888
Дочь: (Белова) Марфа Арсентьева
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Рождение ребёнка
24.08.1889
Сын: Белов Петр Арсеньев
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Рождение ребёнка
27.12.1892
Дочь: Филлипенко (Белова) Евгения Арсеньевна
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
свид 3.03.1958 воспр. Григорий Евгеньевич Белов, Феодосия Павлова Сорокина
Рождение ребёнка
06.09.1894
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Рождение ребёнка
14.10.1895
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Смерть
02.05.1900
34 года, паралич, внезапною смертью, без пркаяния