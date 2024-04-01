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Белова (Суслова?) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

02.05.1900

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Суслов Николай Алексеев

Мать: Суслова (Иванова) Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Иван Арсеньев

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Бракосочетание
Около 1885

Муж: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
29.09.1887

Сын: Белов Григорий Арсентьев

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
01.09.1888

Дочь: (Белова) Марфа Арсентьева

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
24.08.1889

Сын: Белов Петр Арсеньев

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
27.12.1892

Дочь: Филлипенко (Белова) Евгения Арсеньевна

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
свид 3.03.1958 воспр. Григорий Евгеньевич Белов, Феодосия Павлова Сорокина
Рождение ребёнка
06.09.1894

Сын: Белов Михаил Арсентьев

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
14.10.1895

Сын: Белов Ефим Арсеньевич

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
02.05.1900
34 года, паралич, внезапною смертью, без пркаяния

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