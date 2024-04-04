Сухарева (Корезина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарева (Корезина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухарев Василий Парфирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1935

Сын: Сухарев Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Сухарев Павел Парфирович

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарева Галина Павловна

Отец ребёнка: Сухарев Павел Парфирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Валерий Павлович

Отец ребёнка: Сухарев Павел Парфирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Николай Павлович

Отец ребёнка: Сухарев Павел Парфирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Вячеслав Павлович

Отец ребёнка: Сухарев Павел Парфирович

Смерть
Неизвестно
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