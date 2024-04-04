Сухарева (Корезина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухарев Василий Парфирович
Рождение ребёнка
28.04.1935
Сын: Сухарев Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Сухарев Павел Парфирович
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарева Галина Павловна
Отец ребёнка: Сухарев Павел Парфирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сухарев Павел Парфирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сухарев Павел Парфирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухарев Вячеслав Павлович
Отец ребёнка: Сухарев Павел Парфирович
Смерть
Неизвестно