Сухарев Павел Парфирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1935
Сын: Сухарев Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Сухарева Анна Васильевна
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарева Галина Павловна
Мать ребёнка: Сухарева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сухарева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сухарева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухарев Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: Сухарева Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно