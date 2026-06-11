Федорченко Петр Стефанов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Федорченко Петр Стефанов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Федорченкова (Шевченкова) Ксения Константинова1838 г.р.
Дети
(Федорченкова) Домникия Петрова01.01.1864 г.р.
Федорченко Гавриил Петрович24.03.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченкова (Шевченкова) Ксения Константинова

Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: (Федорченкова) Домникия Петрова

Мать ребёнка: Федорченкова (Шевченкова) Ксения Константинова

Рождение ребёнка
24.03.1867

Сын: Федорченко Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Федорченкова (Шевченкова) Ксения Константинова

Смерть
Неизвестно

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