Федорченко Петр Стефанов
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Дети
(Федорченкова) Домникия Петрова01.01.1864 г.р.
Федорченко Гавриил Петрович24.03.1867 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: (Федорченкова) Домникия Петрова
Мать ребёнка: Федорченкова (Шевченкова) Ксения Константинова
Рождение ребёнка
24.03.1867
Сын: Федорченко Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Федорченкова (Шевченкова) Ксения Константинова
Смерть
Неизвестно