Федорченкова (Шевченкова) Ксения Константинова
женский, родилась 1838
умерла Неизвестно
ОтецШевченко Константин Лаврентьев1814 г.р.
МатьШевченкова Марья Прокофьева1816 г.р.
Супруги
Федорченко Петр СтефановНеизвестно г.р.
Дети
(Федорченкова) Домникия Петрова01.01.1864 г.р.
Федорченко Гавриил Петрович24.03.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: (Федорченкова) Домникия Петрова
Отец ребёнка: Федорченко Петр Стефанов
Рождение ребёнка
24.03.1867
Сын: Федорченко Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Федорченко Петр Стефанов
Смерть
Неизвестно