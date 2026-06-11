Федорченкова (Шевченкова) Ксения Константинова 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Федорченкова (Шевченкова) Ксения Константинова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1838

умерла Неизвестно

Отец
Шевченко Константин Лаврентьев1814 г.р.
Мать
Шевченкова Марья Прокофьева1816 г.р.
Супруги
Федорченко Петр СтефановНеизвестно г.р.
Дети
(Федорченкова) Домникия Петрова01.01.1864 г.р.
Федорченко Гавриил Петрович24.03.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Шевченко Константин Лаврентьев

Мать: Шевченкова Марья Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Петр Стефанов

Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: (Федорченкова) Домникия Петрова

Отец ребёнка: Федорченко Петр Стефанов

Рождение ребёнка
24.03.1867

Сын: Федорченко Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Федорченко Петр Стефанов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.