Оболенский Владимир Дмитриевич
мужской, родился 1827, Москва, город федерального значения Москва
умер 1895, Москва, город федерального значения Москва
МатьОболенская (Дашкова) Елизавета Дмитриевна1787 г.р.
ОтецОболенский Дмитрий Николаевич1772 г.р.
Супруги
Дети
Оболенский Лёв Владимирович1862 г.р.
Оболенский Илья Владимирович18.07.1870 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
20.01.1850
Бракосочетание
30.04.1861
Рождение ребёнка
1862
Сын: Оболенский Лёв Владимирович
Мать ребёнка: Оболенская (Черторижская) Мария Львовна
Рождение ребёнка
18.07.1870
Сын: Оболенский Илья Владимирович
Мать ребёнка: Оболенская (Черторижская) Мария Львовна
Смерть
1895