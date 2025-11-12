Оболенский Владимир Дмитриевич 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенский Владимир Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1827, Москва, город федерального значения Москва

умер 1895, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Оболенская (Дашкова) Елизавета Дмитриевна1787 г.р.
Отец
Оболенский Дмитрий Николаевич1772 г.р.
Супруги
Оболенская (Быкова) Евдокия Александровна1828 г.р.
Оболенская (Черторижская) Мария Львовна1845 г.р.
Дети
Оболенский Лёв Владимирович1862 г.р.
Оболенский Илья Владимирович18.07.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Оболенский Дмитрий Николаевич

Мать: Оболенская (Дашкова) Елизавета Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
20.01.1850

Жена: Оболенская (Быкова) Евдокия Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Пречистенского Сорока Иоанно-Предтеченская в Старой Конюшенной церковь, Москва, Российская Империя

Бракосочетание
30.04.1861

Жена: Оболенская (Черторижская) Мария Львовна

Москва, город федерального значения Москва

Никитского Сорока Николаевская в Хлынове церковь, Москва, Российская Империя

Рождение ребёнка
1862

Сын: Оболенский Лёв Владимирович

Мать ребёнка: Оболенская (Черторижская) Мария Львовна

Рождение ребёнка
18.07.1870

Сын: Оболенский Илья Владимирович

Мать ребёнка: Оболенская (Черторижская) Мария Львовна

Смерть
1895
Москва, город федерального значения Москва

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