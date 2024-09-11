Попов Павел Сергеевич 22.08.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Попов Павел Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.08.1892, Иваново, Ивановский район, Брестская область

умер 31.01.1964, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Попова (Толстая) Анна Ильинична24.12.1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Ивановский район, Брестская область

Бракосочетание
24.11.1926

Жена: Попова (Толстая) Анна Ильинична

Смерть
31.01.1964
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.