Попов Павел Сергеевич
мужской, родился 22.08.1892, Иваново, Ивановский район, Брестская область
умер 31.01.1964, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Попова (Толстая) Анна Ильинична24.12.1888 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Бракосочетание
24.11.1926
Смерть
31.01.1964
Москва, город федерального значения Москва