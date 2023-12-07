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Ларченков Яков Егоров

Место рождения

Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ларченков Егор Иванов

Мать: Мавра Гаврилова

Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларченков Борис Яковлев

Мать ребёнка: Ларченкова Дарья Федорова

Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларченков Федор Яковлев

Мать ребёнка: Ларченкова Дарья Федорова

Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларченков Семен Яковлев

Мать ребёнка: Ларченкова Дарья Федорова

Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларченкова Дарья Федорова

Рождение ребёнка
28.01.1890

Дочь: Ларченкова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Ларченкова Дарья Федорова

Смерть
Неизвестно

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