Ларченков Яков Егоров
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Ларченков Егор Иванов
Мать: Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ларченкова Дарья Федорова
Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ларченкова Дарья Федорова
Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ларченкова Дарья Федорова
Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1890
Дочь: Ларченкова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Ларченкова Дарья Федорова
Смерть
Неизвестно