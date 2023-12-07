Ларченкова Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларченков Яков Егоров
Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларченков Яков Егоров
Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларченков Яков Егоров
Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1890
Дочь: Ларченкова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Ларченков Яков Егоров
Смерть
Неизвестно