Ларченкова Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарченкова Дарья Федорова

Ларченкова Дарья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларченков Борис Яковлев

Отец ребёнка: Ларченков Яков Егоров

Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларченков Федор Яковлев

Отец ребёнка: Ларченков Яков Егоров

Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларченков Семен Яковлев

Отец ребёнка: Ларченков Яков Егоров

Деревня Черкасская (Черковка) - это часть села Локно Болховского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларченков Яков Егоров

Рождение ребёнка
28.01.1890

Дочь: Ларченкова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Ларченков Яков Егоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.