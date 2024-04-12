Сульдин Тихон Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сульдин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.11.1873
Дочь: Сиряева Варвара Сульдина
Мать ребёнка: Сульдина Анна Кононовна
Рождение ребёнка
25.07.1879
Сын: Сульдин Василий Тихонович
Мать ребёнка: Сульдина Анна Кононовна
Рождение ребёнка
01.01.1886
Дочь: Жданкина Домна Тихоновна
Мать ребёнка: Сульдина Анна Кононовна
Смерть
Неизвестно