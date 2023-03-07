Сульдина Анна Кононовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1873
Дочь: Сиряева Варвара Сульдина
Отец ребёнка: Сульдин Тихон Степанович
Рождение ребёнка
25.07.1879
Сын: Сульдин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Сульдин Тихон Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1886
Дочь: Жданкина Домна Тихоновна
Отец ребёнка: Сульдин Тихон Степанович
Смерть
Неизвестно