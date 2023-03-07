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Сульдина Анна Кононовна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1873

Дочь: Сиряева Варвара Сульдина

Отец ребёнка: Сульдин Тихон Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1879

Сын: Сульдин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Сульдин Тихон Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1886

Дочь: Жданкина Домна Тихоновна

Отец ребёнка: Сульдин Тихон Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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