Смыкова Васса (Василиса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмыкова Васса (Василиса)

Смыкова Васса (Василиса)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смыков Феоктист Андроникович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Смыков Алексей Феоктистович

Отец ребёнка: Смыков Феоктист Андроникович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Смыкова) Агриппина (Акулина) Феоктистовна

Отец ребёнка: Смыков Феоктист Андроникович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Смыков Василий Феоктистович

Отец ребёнка: Смыков Феоктист Андроникович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.