Смыкова Васса (Василиса)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Смыков Алексей Феоктистович
Отец ребёнка: Смыков Феоктист Андроникович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Смыкова) Агриппина (Акулина) Феоктистовна
Отец ребёнка: Смыков Феоктист Андроникович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Смыков Василий Феоктистович
Отец ребёнка: Смыков Феоктист Андроникович
Смерть
Неизвестно