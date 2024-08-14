Дарья (Дария) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749 ст.
Дата смерти1800 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Авдотья Михеева
Отец ребёнка: Михей Ефимов
Бракосочетание
1775
Муж: Михей Ефимов
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Никита Михеев
Отец ребёнка: Михей Ефимов
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Марфа Михеева
Отец ребёнка: Михей Ефимов
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Фёдор Михеев
Отец ребёнка: Михей Ефимов
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Федора Михеева
Отец ребёнка: Михей Ефимов
Рождение ребёнка
1800 ст.
Сын: Нил Михеев
Отец ребёнка: Михей Ефимов
Смерть
1800 ст.