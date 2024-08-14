Дарья (Дария) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья (Дария) Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

1800 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Авдотья Михеева

Отец ребёнка: Михей Ефимов

Якунино, Истра, Московская область
Бракосочетание
1775

Муж: Михей Ефимов

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Никита Михеев

Отец ребёнка: Михей Ефимов

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Марфа Михеева

Отец ребёнка: Михей Ефимов

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Фёдор Михеев

Отец ребёнка: Михей Ефимов

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Федора Михеева

Отец ребёнка: Михей Ефимов

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Нил Михеев

Отец ребёнка: Михей Ефимов

Якунино, Истра, Московская область
Смерть
1800 ст.
Якунино, Истра, Московская область

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