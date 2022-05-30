Motrich Alla
женский, родилась 12.03.1949
МатьMotrich AnnaНеизвестно г.р.
ОтецSamoylenko StephanНеизвестно г.р.
Супруги
Nevzorov Vladimir21.04.1948 г.р.
Дети
Chernyak (Nevzorov) Olga04.12.1981 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1949
Отец: Samoylenko Stephan
Мать: Motrich Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Nevzorov Vladimir
Место жительства
Неизвестно
Natanya, Israel
Рождение ребёнка
04.12.1981
Дочь: Chernyak (Nevzorov) Olga
Отец ребёнка: Nevzorov Vladimir