Motrich Alla 12.03.1949 — найти родственников по фамилии на Familio

Motrich Alla

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 12.03.1949

Мать
Motrich AnnaНеизвестно г.р.
Отец
Samoylenko StephanНеизвестно г.р.
Супруги
Nevzorov Vladimir21.04.1948 г.р.
Дети
Chernyak (Nevzorov) Olga04.12.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1949

Отец: Samoylenko Stephan

Мать: Motrich Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nevzorov Vladimir

Место жительства
Неизвестно
Natanya, Israel

Рождение ребёнка
04.12.1981

Дочь: Chernyak (Nevzorov) Olga

Отец ребёнка: Nevzorov Vladimir

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