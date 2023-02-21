Motrich Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Zakutni Gabriel
Мать: Dishkant Aneliya
Рождение ребёнка
12.03.1949
Дочь: Motrich Alla
Отец ребёнка: Samoylenko Stephan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Motrich Sergey
Отец ребёнка: Samoylenko Stephan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Motrich Nelly
Отец ребёнка: Samoylenko Stephan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Samoylenko Stephan