Motrich Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Motrich Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Zakutni Gabriel

Мать: Dishkant Aneliya

Рождение ребёнка
12.03.1949

Дочь: Motrich Alla

Отец ребёнка: Samoylenko Stephan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Motrich Sergey

Отец ребёнка: Samoylenko Stephan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Motrich Nelly

Отец ребёнка: Samoylenko Stephan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Samoylenko Alexadnder

Отец ребёнка: Samoylenko Stephan

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