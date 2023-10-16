Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Иван Петрович
Мать: Анна Степановна
Бракосочетание
18.01.1871
Жена: Анисья Алексеева
Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: с Рогозинина кр. Семен Леонтьев и д. Новоосурова кр. Козьма Петров по н: Яросл.губ,Рост.у. с Ивановой кр-не Павел и Николай Евфимовы
Рождение ребёнка
29.10.1876
Дочь: Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно