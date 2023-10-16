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Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Иван Петрович

Мать: Анна Степановна

Бракосочетание
18.01.1871

Жена: Анисья Алексеева

Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: с Рогозинина кр. Семен Леонтьев и д. Новоосурова кр. Козьма Петров по н: Яросл.губ,Рост.у. с Ивановой кр-не Павел и Николай Евфимовы
Рождение ребёнка
29.10.1876

Дочь: Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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