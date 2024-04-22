Асанова (Горбунова) Анна Андреева
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смерти1770 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Горбунов Андрей
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 об
Рождение ребёнка
1732 ст.
Сын: Асанов Осип Перфилев
Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 об
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Власова Анна Перфилева
Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 731
Рождение ребёнка
1736 ст.
Сын: Асанов Иван Перфилев
Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Рождение ребёнка
1743 ст.
Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 об
Рождение ребёнка
1749 ст.
Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Цветова Мавра Перфилева
Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 об
Смерть
1770 ст.