Асанова (Горбунова) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсанова (Горбунова) Анна Андреева

Асанова (Горбунова) Анна Андреева

Место рождения

Кинделино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1708

Дата смерти

1770 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Горбунов Андрей

Мать: не указана

Кинделино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 об
Рождение ребёнка
1732 ст.

Сын: Асанов Осип Перфилев

Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 об
Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Власова Анна Перфилева

Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 731
Рождение ребёнка
1736 ст.

Сын: Асанов Иван Перфилев

Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Асанов Ларион Перфилев

Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 об
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Асанов Давыд Перфилев

Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Цветова Мавра Перфилева

Отец ребёнка: Асанов Перфилей Ананенн

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Перфилей Ананенн

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 об
Смерть
1770 ст.
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close