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Меньшов Владимир Григорьевич

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Место рождения

Коктал, Панфиловский район, Казахстан

Дата рождения

Около 20.07.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.07.1940

Отец: Меньшов Григорий Арсентьевич

Мать: Меньшова Ольга

Коктал, Панфиловский район, Казахстан
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Коктал, Панфиловский район, Казахстан
Смерть
Неизвестно

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