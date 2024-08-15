Меньшов Владимир Григорьевич
Место рожденияКоктал, Панфиловский район, Казахстан
Дата рожденияОколо 20.07.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.07.1940
Отец: Меньшов Григорий Арсентьевич
Мать: Меньшова Ольга
Коктал, Панфиловский район, Казахстан
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Коктал, Панфиловский район, Казахстан
Смерть
Неизвестно